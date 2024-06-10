Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

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Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с экранов радаров, сообщает BBC со ссылкой на заявление канцелярии президента страны.

По данным канцелярии, воздушное судно вылетело из столицы африканского государства Лилонегве. На борту самолета, который принадлежит Силам обороны Малави, находятся еще девять человек.

В свою очередь, президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении самолета с вице-президентом страны, передает РИА Новости.

Также лидер Малави поручил всем органам приступить к немедленной поисково-спасательной операции для обнаружения местонахождения самолета.

По данным правительства страны, попытки авиационных властей установить контакт с самолетом после того, как оно пропало с радаров, провалились.

Ранее Boeing 757 бывшего американского президента Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Воздушное судно Трампа задело крылом другой борт во время руления. Информации о пострадавших не поступало.

