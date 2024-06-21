Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

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Четыре человека погибли в результате крушения вертолета Robinson R-66 в Приамурье. Об этом заявили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), передает ТАСС.

По данным организации, воздушное судно вылетело из Зеи в Тындинский округ 20 июня. Однако в этот же день связь с экипажем вертолета прервалась. В учреждении подчеркнули, что 21 июня спасатели обнаружили вертолет с погибшими.

О крушении в Амурской области вертолета, на борту которого находились пилот и трое пассажиров, стало известно утром 21 июня. Воздушное судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината, однако до конечного пункта, расположенного вблизи реки Джелтулы в Амурской области, не долетело.

Во время поисково-спасательной операции удалось обнаружить место падения вертолета. В связи с этим следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

