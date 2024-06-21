Вертолет с четырьмя пассажирами разбился в Амурской области

Фото: телеграм-канал 112

В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека: пилот и три пассажира. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром 20 июня. Воздушное судно вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтулы в Тындинском районе Амурской области. Однако до конечного пункта вертолет не долетел.

"Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна", – говорится в сообщении.

В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить место падения вертолета. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте произошедшего работают следователи.

До этого самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Причиной падения воздушного судна стала техническая неисправность. Крушение произошло в безлюдном месте.

