Самолет Ан-26 совершил жесткую посадку в ЯНАО

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Самолет Ан-26 авиакомпании "Ютэйр", летевший из аэропорта Сабетта, совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта Утренний в Ямале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В службах подчеркнули, что посадка произошла в 15:40 (13:40 по московскому времени), при этом причина не уточнялась. Также, по предварительной информации, пострадал один человек.

В свою очередь, в "Ютэйр" подтвердили, что Ан-26 совершил жесткую посадку из-за тумана и сильного ветра. Пассажир и два члена экипажа самолета получили травмы, им уже оказана медпомощь. В пресс-службе авиакомпании добавили, что все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала.

Ранее воздушное судно Су-34 потерпело крушение в горной местности в Северной Осетии во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета погиб, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Позже сообщалось, что жертв и разрушений на земле после крушения нет.