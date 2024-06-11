Меняйло: жертв и разрушений после крушения СУ-34 в Северной Осетии нет

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Жертв и разрушений на земле после крушения российского военного самолета СУ-34 в горах Северной Осетии нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он указал на то, что съемка и тиражирование в Сети частей разбившегося воздушного судна и места его падения строго запрещены.

О крушении СУ-34 во время планового учебно-тренировочного полета стало известно утром 10 июня. В Минобороны РФ уточнили, что экипаж самолета погиб. Предварительной причиной авиакатастрофы считается техническая неисправность.

До этого военный самолет Соединенных Штатов упал в аэропорту города Альбукерке в штате Нью-Мексико. На борту истребителя был один пилот, которого госпитализировали после крушения воздушного судна.