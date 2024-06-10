Легкомоторный самолет упал в Калмыкии

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калмыкии. Южная транспортная прокуратура рассказала о случившемся в телеграм-канале.

В надзорном ведомстве уточнили, что воздушное судно упало в Яшкульском районе в понедельник, 10 июня.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой будет установлено, исполнялось ли должным образом законодательство о безопасности полетов.

Ранее стало известно о смерти мужчины в результате крушения легкомоторного самолета, производящего сельскохозяйственные работы в Саратовской области. Инцидент произошел в Дергачевском районе в конце мая. К месту падения воздушного судна оперативно прибыли экстренные службы.

