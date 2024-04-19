Третий летчик упавшего на Ставрополье самолета погиб

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Третий летчик самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб", – написал глава региона.

Он добавил, что поиски четвертого летчика продолжаются.

О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор уточнил, что самолет упал в поле в безлюдном месте на территории Красногвардейского округа.

Это был дальний ракетоносец-бомбардировщик, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, причиной падения самолета Ту-22М3 могла стать техническая неисправность.

Владимиров ранее сообщил, что найдены трое летчиков. Двоих из них госпитализировали. Еще одного эвакуировали. Ведется поиск четвертого члена экипажа.