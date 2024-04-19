Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье

Фото: телеграм-канал SHOT

Причиной падения самолета Ту-22М3 на севере Ставропольского края могла стать техническая неисправность, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны РФ.

Это был дальний ракетоносец-бомбардировщик, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Боекомплекта на борту не было.

В ведомстве рассказали, что самолет упал в безлюдном месте. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что найдены трое летчиков. Двоих из них госпитализировали. Еще одного эвакуировали. Ведется поиск четвертого члена экипажа.

О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор уточнил, что самолет упал в поле на территории Красногвардейского округа. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.