Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье

Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"

На территории Красногвардейского округа в Ставрополье в поле упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет", – написал он.

Губернатор сообщил, что согласно оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Он добавил, что информация о произошедшем уточняется.

До этого стало известно, что самолет Ил-76 разбился в ходе выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Вероятной причиной случившегося могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее на моменте взлета.

Региональные власти заявили, что окажут помощь семьям погибших членов экипажа. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский также выразил свои соболезнования родственникам погибших.

