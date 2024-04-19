19 апреля, 07:03Происшествия
Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье
Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"
На территории Красногвардейского округа в Ставрополье в поле упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
"Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет", – написал он.
Губернатор сообщил, что согласно оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Он добавил, что информация о произошедшем уточняется.
До этого стало известно, что самолет Ил-76 разбился в ходе выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Вероятной причиной случившегося могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее на моменте взлета.
Региональные власти заявили, что окажут помощь семьям погибших членов экипажа. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский также выразил свои соболезнования родственникам погибших.
Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета