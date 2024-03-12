Семьям погибших членов экипажа разбившегося под Ивановом Ил-76 окажут помощь

Фото: телеграм-канал "Иваново. Происшествия"

Власти Ивановской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших членов экипажа, которые разбились во время крушения самолета Ил-76. Об этом заявила пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, соответствующее поручение дал губернатор региона Станислав Воскресенский, который также выразил свои искренние соболезнования родственникам погибших членов экипажа Ил-76.

Глава Ивановской области между тем заявил, что пожар на месте крушения самолета был потушен.

"Населенные пункты не пострадали", – отмечается в сообщении.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области днем 12 марта во время выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Вероятной причиной крушения могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее еще на моменте взлета. Сейчас для точного определения причины на место выехала комиссия главного командования ВКС РФ.

При этом глава Ивановского района области Сергей Низов сообщил, что угроза для жизни граждан, проживающих в селе Богородском Ивановской области, где произошло крушение, отсутствует. Сейчас, по его словам, место происшествия оцеплено.

