Следователи устанавливают всех командиров ВСУ, отдавших приказ сбить Ил-76 – Бастрыкин

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Следственный комитет РФ устанавливает всех украинских командиров, отдавших приказ сбить самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи уже установили тип вооружения, который использовался для атаки самолета, – зенитные управляемые ракеты MIM-104A комплекса Patriot. Бастрыкин также напомнил, что ракеты были запущены из села Липцы Харьковской области.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы.

В госдепартаменте США заявили, что американские военные не участвовали в атаке на российский самолет Ил-76. Там также подчеркнули, что США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ и не поощряют их, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением.

В Госдепартаменте США ответили грубостью на вопрос о крушении Ил-76