Госдеп США отрицает участие американсих военных в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Военные США не участвовали в атаке на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом сообщил представитель госдепартамента США, передает РИА Новости.

"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", – заявили там в ответ на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, из которого был подбит российский самолет.

Там также подчеркнули, что США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ и не поощряют их, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением.

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, был сбит в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ, заявив, что украинская сторона атаковала самолет.

Следователи пришли к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 ракетами из американского комплекса Patriot. Аналогичную информацию подтвердил и Владимир Путин, рассказав о результатах экспертизы.

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