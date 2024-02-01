ВСУ поразили Ил-76 американскими ракетами Patriot – СК РФ

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ВСУ поразили самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области американскими ракетами Patriot. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Следователи напомнили, что ВСУ ударили по самолету из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Специалисты осмотрели территорию 1,8 километра северо-восточнее и 4,8 километра юго-восточнее предполагаемого места атаки и нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке, например ASSY 11455748, SN740207, MARTIN MARIETA.

По результатам исследований эксперты обнаружили на смывах с объектов следы гексогена с примесями до 10% октогена. В СК объяснили, что это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

"Изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела по факту террористического акта, который совершила украинская сторона, продолжается. Было установлено, что удар с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами был нанесен из Украины.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26-го числа Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили американской системой Patriot – Путин