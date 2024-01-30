30 января, 10:39Происшествия
Обломки сбитого в Белгородской области Ил-76 начали вывозить с места крушения
Фото: ТАСС/АР
Обломки самолета Ил-76, который ВСУ сбили в Белгородской области, начали вывозить с места падения. Об этом рассказали в экстренных службах.
"Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения", – передает РИА Новости.
По данным спецслужб, эксперты собирают обломки, чтобы выложить их в ангаре, проанализировать и определить точную причину крушения.
Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту упал в Белгородской области 24 января. По версии Минобороны РФ, это произошло из-за атаки со стороны украинской армии. На месте падения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.
В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76 – СМИ
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