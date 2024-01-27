Посол РФ заявил, что власти США так и не осудили теракт Киева, сбившего самолет Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Власти США так и не осудили теракт Украины, при котором был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76, что дает ощущение полной безнаказанности Киеву. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН", – приводит его слова телеграм-канал российской дипмиссии.

По словам Антонова, местные власти уходят от очевидных фактов и стараются не замечать варварские действия украинских нацистов. Посол отмечает, что некоторые бюрократы даже пытаются перенести ответственность за этот ужасающий теракт на Россию.

Антонов подчеркивает, что подобные действия Вашингтона в информационном поле "создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности".

24 января в нескольких километрах от села Яблонова самолет с военнопленными Украины потерпел крушение. Помимо 65 украинских пленных, на борту находились 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Как уточнили в Минобороны России, атаку совершила украинская сторона. На месте крушения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.