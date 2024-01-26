Путин назвал преступлением киевского режима удар по Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Владимир Путин назвал удар по российскому самолету Ил-76, потерпевшему крушение под Белгородом, преступлением украинской стороны.

Поражение самолета, по неосторожности или специально, в любом случае является преступлением, указал президент. Путин отметил, что украинская сторона каждый день нарушает закон, в том числе в отношении мирного населения. РФ продолжает расследовать все преступления Киева, включая удар по Ил-76, подчеркнул российский лидер.

По его словам, Главное управление разведки ВСУ было в курсе того, что самолет перевозил военнопленных их страны к месту обмена.

"Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, (ВСУ. – Прим. ред) нанесли удар по этому самолету", – сказал он.

Комментируя удар двумя ракетами по Ил-76, Путин добавил, что атака была осуществлена ПВО Украины.

"Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2–3 минуты. Отреагировать было практически невозможно", – уточнил президент.

Во-вторых, продолжил Путин, такой удар никак мог являться "дружественным огнем". Это связано с тем, что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК. По словам Путина, это "видно по элементам поражения". Российские средства противовоздушной обороны по своему самолету по определению наносить удар не способны благодаря системе "свой – чужой", подчеркнул он.

В ходе общения со студентами – участниками СВО он предположил, что атака на самолет была нанесена либо американскими, либо французскими системами. По словам президента, точную информацию об этом российская сторона выяснит после экспертиз в ближайшие дни.

Также глава государства поручил Следственному комитету максимально обнародовать все детали крушения Ил-76, чтобы на Украине люди узнали о произошедшем. Президент напомнил, что на месте крушения уже были найдены черные ящики.

Вместе с тем Путин выразил искренние соболезнования членам семей погибших членов экипажа самолета.

Самолет Ил-76 с военнопленными Украины на борту потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области. Помимо 65 украинских пленных, в самолете были 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.

В Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ и указали, что украинская сторона ударила по самолету из зенитного ракетного комплекса.

Днем ранее на месте крушения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. По данным прессы, ВСУ могли ударить с помощью американского ЗРК Patriot.

Уже 26 января Следственный комитет РФ заявил, что украинские войска поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области