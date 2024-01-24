В Минобороны РФ сообщили о крушении Ил-76 в Белгородской области

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Ил-76 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

ЧП произошло 24 января около 11:00 при выполнении самолетом планового полета. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

К месту происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Кроме того, туда направились бригады скорой медицинской помощи, пожарные и полиция.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале до этого сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он добавил, что изменил свой рабочий график и выехал в район.

Чуть ранее в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.