Силы ПВО сбили беспилотник над селом в Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области. Попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА пресекли утром.

До этого о произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.



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