24 января, 11:01Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над селом в Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области. Попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА пресекли утром.
До этого о произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.
Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
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