Минобороны РФ подтвердило перехват четырех беспилотников над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

Попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА пресекли утром.

Ранее об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.

До этого стало известно, что украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского округа, а также окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.

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