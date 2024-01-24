24 января, 07:09Происшествия
Беспилотники обезврежены утром над Орлом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
"Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, – результат работы министерства обороны РФ... Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", – написал он.
Губернатор добавил, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.
Ранее ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. В тот раз пострадал мирный житель – мужчина получил контузию, ему была оказана медицинская помощь.
До этого стало известно, что украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского округа, а также окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.
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