Беспилотники обезврежены утром над Орлом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники были сбиты в небе над Орлом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

"Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, – результат работы министерства обороны РФ... Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты", – написал он.

Губернатор добавил, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Клычков уточнил, что к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения необходимых мероприятий.

Ранее ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. В тот раз пострадал мирный житель – мужчина получил контузию, ему была оказана медицинская помощь.

До этого стало известно, что украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского округа, а также окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.

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