Российская ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью – губернатор

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Цель была сбита в районе села Тимоново в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – уточнил он.

Ранее, во вторник 23 января, украинские войска атаковали село Терезовка Шебекинского округа. Губернатор сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать село при помощи беспилотника-камикадзе.

Пострадавших нет, заявил он. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.

Днем ранее, 22 числа, ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района с помощью очередного дрона-камикадзе. В этот раз пострадал мирный житель – у мужчины контузия. Однако врачи оказали ему медицинскую помощь, заявил глава региона.

До этого стало известно, что украинские войска атаковали поселок Красное Шебекинского округа, а также окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.

Эвакуированные из Белгорода в Москву пациенты перенесли полет хорошо