23 января, 22:12Происшествия
Российская ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью – губернатор
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система ПВО сбила воздушную цель над Белгородской областью. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Цель была сбита в районе села Тимоново в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – уточнил он.
Ранее, во вторник 23 января, украинские войска атаковали село Терезовка Шебекинского округа. Губернатор сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать село при помощи беспилотника-камикадзе.
Пострадавших нет, заявил он. В результате взрыва повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.
Днем ранее, 22 числа, ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района с помощью очередного дрона-камикадзе. В этот раз пострадал мирный житель – у мужчины контузия. Однако врачи оказали ему медицинскую помощь, заявил глава региона.
До этого стало известно, что украинские войска атаковали поселок Красное Шебекинского округа, а также окраину села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.
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