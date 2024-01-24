В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгороде запустили оповещение ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, туалет или кладовая", – предупредил граждан глава региона.

Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве