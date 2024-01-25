Госдеп США отверг причастность страны к катастрофе Ил-76 под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Следком"

Госдепартамент США опроверг причастность Вашингтона к катастрофе Ил-76 Минобороны России с украинскими военнопленными на борту, который упал в Белгородской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замруководителя пресс-службы департамента Веданта Патела.

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом", – сказал он на брифинге.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") после крушения Ил-76. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены бортовые самописцы судна, которые направили на расшифровку, фрагментированные останки людей.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

25 января на месте крушения Ил-76 были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей самолет. Военнослужащие Украины могли нанести удар из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, считает ряд СМИ.

Анонимный военный источник уточнил, что данное оружие имеется у ВСУ после того, как США поставили Киеву новую часть помощи. Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева