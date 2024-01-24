В Госдепе США ожидают от РФ и Украины расследования обстоятельств крушения Ил-76

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В США выразили надежду на проведение Россией и Украиной расследования по установлению обстоятельств крушения самолета Ил-76, который перевозил украинских военнопленных. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

"В настоящий момент я не могу предоставить независимое подтверждение на этот счет. Я видел эти публикации", – отметил он.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени) по атаке Киева на российский самолет Ил-76.

По данным Минобороны РФ, самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, упал 24 января в 11:15.

Уточнялось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В МО РФ отметили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.



Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева