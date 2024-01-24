РФ запросила срочное заседание СБ ООН по атаке на Ил-76 – Лавров

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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени) по атаке Киева на российский самолет Ил-76. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Серея Лаврова.

Россия рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее, отметил министр на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.

Лавров добавил, что не хотелось бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче британское председательство трое суток отказывалось созывать подобное заседание.

По данным Минобороны РФ, самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, упал 24 января в 11:15.

Уточнялось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В МО РФ отметили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.

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