Киев совершил "акт безумного варварства", сбив Ил-76 – МИД РФ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Киев совершил "акт безумного варварства", сбив Ил-76. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

"Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.

24 января в Минобороны России заявили, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 Воздушно-космических сил государства.

Это случилось около 11:00 при выполнении планового полета. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В настоящий момент место происшествия оцеплено, все оперативные службы прибыли, отметил он.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета