Киев совершил теракт, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области – МО РФ

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Киев совершил теракт, сбив российский самолет Ил-76 в Белгородской области, который перевозил украинских военнослужащих для обмена. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 января в 11:15. Самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76 выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород.

Уточняется, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС РФ наблюдался пуск двух украинских ракет.

В МО РФ отметили, что на борту самолета было шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

В сообщении подчеркивается, что украинское руководство знало, что по сложившейся практике 24 января будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По ранее достигнутой договоренности он должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, подчеркнули в министерстве.

"И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных", – заявили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в военном ведомстве, украинское руководство, совершив данный теракт, показало свое истинное лицо, а именно пренебрегло жизнями своих граждан.

Об инциденте стало известно ранее днем. Минобороны России заявило, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 Воздушно-космических сил государства.

Затем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В настоящий момент место происшествия оцеплено, все оперативные службы прибыли, отметил он.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области