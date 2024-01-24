Медведев назвал ЧП с Ил-76 результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит Киева

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал крушение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, дальше будет только хуже.

"Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО", – написал политик.

Он считает, что они будут бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. По словам Медведева, у этих людей нет никаких ограничителей, поскольку на карту поставлено главное – власть и деньги.

"Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", – заключил он.

24 января в Минобороны России заявили, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 Воздушно-космических сил государства. Это случилось около 11:00 при выполнении планового полета. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В настоящий момент место происшествия оцеплено, все оперативные службы прибыли, отметил он.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.

Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета