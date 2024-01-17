Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области

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Вертолет совершил аварийную посадку на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, произошел обрыв высоковольтной линии, никто не пострадал. В результате инцидента в Комаричском, Суземском, Севском, Брасовском районах не было электричества.

Глава региона уточнил, что на данный момент благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах электричество восстановлено за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подачу электричества восстановят в ближайшее время, заверил он.

Ранее самолет авиакомпании "Тува-Авиа" вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла из-за поломки. На борту воздушного суда находились девять пассажиров и два члена экипажа, о пострадавших не сообщалось.

До этого у самолета авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

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