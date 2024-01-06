Самолет экстренно сел в Портленде из-за вылетевшего иллюминатора – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

У самолета авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 5 января. Борт направлялся из Портленда в Онтэрио в штате Калифорния.

По информации телеканала, о проблеме с герметизацией сообщил экипаж самолета. Один из пассажиров поделился, что иллюминатор вылетел вскоре после взлета.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, добавили в сообщении. На борту находился 171 пассажир, а также 6 членов экипажа

Между тем национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) отметил, что расследует случившееся.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

До этого самолет А-321, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Предположительно, у самолета отказал левый двигатель.

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту