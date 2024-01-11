Самолет вынужденно сел в Кызыле из-за неисправности

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет авиакомпании "Тува-Авиа" вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла из-за поломки. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, самолет Ан-2 совершил посадку около 11:00 по московскому времени. На борту воздушного суда находились девять пассажиров и два члена экипажа. До выяснения обстоятельств произошедшего самолет временно прекратит полеты, говорится в публикации ведомства.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку о соблюдении безопасности полетов, а Красноярский следственный отдел на транспорте проверит на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя