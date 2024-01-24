Песков не стал комментировать крушение самолета Ил-76 под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о крушении самолета Ил-76 под Белгородом.



"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать", – уточнил он.

24 января в Минобороны России сообщили, что в Белгородской области разбился Ил-76 Воздушно-космических сил страны. ЧП произошло около 11:00 при выполнении планового полета.

В оборонном ведомстве уточнили, что в самолете находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На территорию происшествия отправилась комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

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