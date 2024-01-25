На месте крушения Ил-76 найдены фрагменты, предположительно, ракеты

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На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей самолет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу", – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас ведется поиск любых фрагментов самолета. Следователи, военные, криминалисты ищут металлические конструкции, которые тщательно собираются и анализируются.

Самолет Ил-76 на борту с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в Белгородской области. В момент ЧП в нем находились 65 пленных, а также три сопровождающих и российских военнослужащих. Все они погибли.

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинской армии. Украинский лидер Владимир Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева