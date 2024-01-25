Черные ящики нашли на месте крушения Ил-76

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На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области нашли оба черных ящика, их состояние оценивается как хорошее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Черные ящики – это прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, уточнил собеседник издания. По его словам, бортовые самописцы были в хвостовой части самолета. Ящики были переданы следователям, добавил собеседник агентства.

24 января был сбит самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, который выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород. По информации Минобороны России, это сделали ВСУ.

Согласно данным МО, украинская армия поразила борт из района населенного пункта Липцы Харьковской области, задействовав зенитный ракетный комплекс. В самолете находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их военных РФ. Все пассажиры погибли.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты представят обращение к США и ФРГ в связи с этой катастрофой. Он уточнил, что есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, Киев будет настаивать на международном расследовании.

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