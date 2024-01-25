Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости международного расследования крушения российского самолета Ил-76, заявил, что если тот имеет в виду изучение обстоятельств преступления киевского режима, то это однозначно нужно.

Самолет Ил-76 на борту с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в Белгородской области. В момент ЧП в нем находились 65 пленных, а также три сопровождающих и российских военнослужащих. Все они погибли.

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинской армии. Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего.

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", – сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Украины.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.



Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева