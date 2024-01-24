Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Фото: телеграм-канал SHOT

Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, он уверен на 100%, что самолет был сбит и в этом нет никаких сомнений.

"По тому видео, которое было представлено в телеграм-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, – это 100% ясно", – сказал сенатор.

Он также не исключил, что какая-то диверсионно-разведывательная группа прорвалась на территорию РФ и могла с ПЗРК западного производства выполнить эту миссию. Бондарев добавил, что сомневаться в технике пилотирования экипажа не стоит, поскольку пилоты были подготовлены.

"Экипаж приложил максимум усилий, и самолет упал на окраине города, а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов", – обратил внимание сенатор.

Он также сообщил, что Ил-76 оснащен тепловыми ловушками на случай атаки, но он шел на территории России, и до линии боевого соприкосновения было определенное расстояние. Бондарев назвал циничным поведение киевской стороны, которая после крушения Ил-76 сообщила о своей причастности к этому, но, когда узнала об украинских пленных, эти голоса стали стихать.

Бондарев назвал Ил-76 надежным самолетом. По его словам, он летел практически пустым. При полной загрузке лайнер может поднимать в воздух 256 десантников в полной амуниции. Законодатель призвал дождаться выводов комиссии, информации, полученных с черных ящиков.

24 января в Минобороны России заявили, что в Белгородской области потерпел крушение Ил-76 Воздушно-космических сил государства. Это случилось около 11:00 при выполнении планового полета. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В настоящий момент место происшествия оцеплено, все оперативные службы прибыли, отметил он.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.

Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета