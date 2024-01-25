Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине", – заявил он.

Зеленский также отметил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

По данным Минобороны РФ, самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был подбит 24 января в 11:15.

Уточнялось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. В МО РФ сообщили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. Он заявил, что есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

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