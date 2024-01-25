Власти Оренбуржья опубликовали список погибших членов сбитого экипажа Ил-76

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Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС.

Экипаж, управлявший сбитым Ил-76, был из Оренбургской области.

"Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех", – указано в сообщении властей.

Власти также выразили соболезнования родным и близким героев и подчеркнули, что они навсегда останутся в нашей памяти.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был подбит 24 января в 11:15.

ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, использовав зенитный ракетный комплекс. В МО РФ сообщили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

В МИД РФ пообещали, что военнослужащие ВСУ, а также чиновники, причастные к теракту с Ил-76, будут выявлены и понесут заслуженное наказание по закону России.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева