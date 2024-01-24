В МИД РФ пообещали, что виновные в теракте с Ил-76 понесут наказание

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Украинские военнослужащие и чиновники, которые причастны к теракту с Ил-76, будут выявлены и понесут заслуженное наказание по закону России. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

"Налицо очередное злодеяние преступной клики Зеленского, которая сразу после падения самолета в человеконенавистнической манере заявила о "перемоге", утверждая, что это дело рук "доблестных ВСУ", – отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что власти Украины знали о маршруте, по которому будет происходить обмен военнопленными. В связи с этим в МИД указали на осознанное нанесение удара киевским режимом по воздушному судну.

"Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима. Решительно осуждаем этот террористический акт", – подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве считают, что этот инцидент продемонстрировал сущность киевского режима, а именно его безразличие к человеческой жизни.

"Они воспринимают людей как "расходный материал" и убивают их по указке западных хозяев и из поставляемого Западом оружия", – заявили в ведомстве.

Подытоживая, в МИД РФ заявили об угрозе, которая исходит со стороны Киева, не только для РФ, но и для самих украинцев. В связи с этим в министерстве призвали международные структуры и мировую общественность осудить этот теракт.

"Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок", – заключили в ведомстве.

Ил-76 Воздушно-космических сил РФ потерпел крушение в Белгородской области около 11:00 24 января. В самолете были 65 пленных бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди, которые находились на борту самолета, погибли. В Минобороны назвали происшествие терактом, указав, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал составить обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев, сбив Ил-76, совершил "акт безумного варварства". По его мнению, подобный поступок показывает полное пренебрежение к человеческой жизни.

Он подчеркнул, что Украина поставила под вопрос возможность любых договоренностей в любых форматах. Мирошник уверен, что те гарантии, которые дает украинская сторона, если еще не нарушены, то непременно будут.



Ил-76 разбился в Белгородской области при выполнении планового полета