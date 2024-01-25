Песков назвал чудовищной атаку Киева на самолет Ил-76

Фото: kremlin.ru

Удар ВСУ по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, является чудовищным поступком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, – это чудовищный совершенно акт", – высказался он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что действия Киева в данном случае не поддаются пониманию.

Самолет, летевший по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, подбили 24 января в 11:15. По данным Минобороны РФ, на борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

В ведомстве назвали случившееся терактом. Сообщалось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, использовав зенитный ракетный комплекс.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел России пообещали, что украинские военнослужащие, а также чиновники, причастные к теракту с Ил-76, будут выявлены и понесут заслуженное наказание по закону РФ.



Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева