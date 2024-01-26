26 января, 04:03Политика
Полянский назвал параноидальным выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
Фото: 123RF/palinchak
Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", – приводит его слова РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что украинская сторона получила список пленных, которых везли на обмен, в установленном порядке, и отрицать это не имеет смысла.
Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин назвала в своем выступлении военно-транспортные самолеты России "легитимной военной целью" и попыталась возложить на РФ ответственность за гибель пленных. Она также утверждала, что Украину не информировали о том, каким образом будут доставлены пленные и заявляла, что Россия должна была обеспечить их безопасность. По ее словам, все обстоятельства крушения самолета расследуются украинскими властями, а Киев выступает за проведение международного расследования.
Полянский по завершении заседания Совбеза, отметил, что не услышал в ее речи ничего, что бы доказывало, что атаку произвела не Украина.
"Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность", – резюмировал он.
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблонова в Белгородской области.
На борту самолета находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно данным Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинских сил.
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