Предварительная расшифровка самописцев сбитого Киевом Ил-76 завершилась – СМИ

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Предварительная расшифровка бортовых самописцев потерпевшего крушение в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 завершилась. Специалисты начали изучать полученные данные, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации, прибор регистрации параметров полета самолета и бортовой речевой самописец доставили в спецлабораторию. Их техническое состояние оценивается как пригодное.

"Получены предварительные данные", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, по факту специалисты расшифровывают полчаса.

Ил-76 с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По версии Минобороны РФ, это произошло из-за выстрела в воздушное судно со стороны украинской армии. На месте крушения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

При этом Владимир Путин заявил, что атака была осуществлена ПВО Украины. Согласно его данным, были выявлены пуски двух ракет с территории, подконтрольной Киеву.

В свою очередь, координационный штаб по вопросам военнопленных при ГУР Минобороны Украины подтвердил, что появившийся в Сети список с именами погибших при крушении Ил-76 военнопленных, является подлинным.

СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76