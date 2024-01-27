Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных для обмена из сбитого Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины подтвердил, что появившийся в Сети список с именами погибших при крушении самолета Ил-76 военнопленных, являлся подлинным. Об этом сообщается на странице украинского ведомства в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", – говорится в сообщении.

Ил-76 с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в Белгородской области 24 января. По версии Минобороны РФ, это произошло из-за выстрела в воздушное судно со стороны украинской армии. На месте крушения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

При этом Владимир Путин заявил, что атака была осуществлена ПВО Украины. Согласно его данным, были выявлены пуски двух ракет с территории, подконтрольной Киеву, в 11:10.



СК РФ опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76