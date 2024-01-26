СК опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76

Видео: телеграм-канал Следком

Следственный комитет РФ поделился в телеграм-канале кадрами посадки военнопленных Украины в российский самолет Ил-76, который были сбит в Белгородской области.

24 января в нескольких километрах от села Яблонова самолет с военнопленными Украины потерпел крушение. Помимо 65 украинских пленных, на борту находились 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Как уточнили в Минобороны России, атаку совершила украинская сторона. На месте крушения нашли элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76.

В пятницу, 26 января, Следственный комитет РФ выяснил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. На этом фоне СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

При этом Владимир Путин заявил, что атака была осуществлена ПВО Украины. Согласно его данным, были выявлены пуски двух ракет с территории, подконтрольной Киеву, в 11:10.

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области