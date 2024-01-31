Российский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит из комплекса Patriot – Путин

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Кстати говоря, надо бы добавить <...> это уже (точно. – Прим. ред.) экспертиза установила", – приводит ТАСС его слова.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

Ранее результаты экспертизы также свидетельствовали о нанесении удара ракетой западного производства. Однако, по данным экстренных служб, на тот момент точная модель еще не была установлена.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26-го числа Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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