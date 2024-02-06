Сотрудник Госдепа ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос журналиста Sputnik о том, возможно ли со стороны Вашингтона инициировать расследование теракта Киева против российского Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщает РИА Новости.

Патель на брифинге отказался прямо отвечать на данный вопрос. Кроме того, он поинтересовался у журналиста, соответствуют ли представленные доказательства "тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах".

Заместитель представителя Госдепа также не стал комментировать теракт, и заявил, что предоставит говорить о нем "партнерам на Украине".

24 января российский Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины и несколько членов экипажа воздушного судна, разбился в Белгородской области. Минобороны РФ обвинило в Киев в атаке на самолет.

По данным Следственного комитета РФ, ВСУ атаковали Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Следствие также пришло к выводу, что атака на самолет была совершена американским комплексом Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершил Киев, продолжается.



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