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Администрация лидера США Джо Байдена сделала американцев соучастниками "кровавой трагедии" с атакой ВСУ на самолет Ил-76, на борту которого были пленные украинские солдаты для обмена. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Подобным образом дипломат прокомментировала данные СК РФ о том, что Ил-76 был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Граждане США должны знать, на что идут их деньги", – подчеркнула она.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что именно западные специалисты готовили пуск ракет по Ил-76, передает радио КП.

По его мнению, на Украине нет технических специалистов подобного уровня, все делают европейцы или американцы. Брутер уверен, что если там и есть украинцы, "то они просто подносят или убирают что-то", всем руководят иностранные специалисты.

Ранее СК РФ сообщил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области американскими ракетами Patriot. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела по факту террористического акта, который совершила украинская сторона, продолжается.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26 января Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

Военный самолет Ил-76 был сбит из комплекса Patriot – СК РФ