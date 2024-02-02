Вопрос о выдаче Киеву тел погибших в Ил-76 находится в компетенции следствия – Песков

Фото: kremlin.ru

Вопрос передачи Киеву тел украинских бойцов, погибших в результате катастрофы с самолетом Ил-76, находится в компетенции следствия, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, будет ли РФ передавать тела военнопленных.

"Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие, и в ходе следствия все режимы определяют только следственные органы", – ответил он.

Также представители СМИ спросили у Пескова, заявлял ли кто-либо из представителей других стран о желании присоединиться к расследованию происшествия. Ответ на данный вопрос был отрицательным.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинскую сторону.

26 января в Следственном комитете РФ заявили, что украинская армия поразила Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого самолета начали вывозить с места происшествия.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев призвал Россию передать тела украинских военнопленных, которые погибли в результате крушения Ил-76 в Белгородской области.



СК РФ идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 под Белгородом