В Кремле заявили, что не получали просьб Киева передать тела погибших при крушении Ил-76

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Украинская сторона не обращалась в администрацию российского президента с просьбой передать тела военнопленных Украины, которые погибли при крушении самолета Ил-76. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ему задали вопрос, поступало ли подобное обращение в администрацию главы государства.

"В администрацию нет", – ответил Песков.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская сторона якобы призвала Москву передать тела военнопленных, которые погибли в результате крушения самолета в Белгородской области. Несмотря на продолжающиеся просьбы со стороны Киева, РФ еще не дала ответа, указал он.



Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Украины, разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны РФ обвинило в случившемся украинскую сторону, подчеркнув, что атака произошла со стороны ВСУ.

26 января в Следственном комитете РФ заявили, что украинская армия поразила Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, которое находилось в селе Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого самолета начали вывозить с места происшествия.

Спустя время следствие пришло к выводу, что ВСУ атаковали Ил-76 американскими ракетами Patriot. Расследование по факту террористического акта, который совершили ВСУ, продолжается.

Военный самолет Ил-76 был сбит из комплекса Patriot – СК РФ