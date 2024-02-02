В ГУР Украины попросили Россию передать тела погибших в Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев призвал Россию передать тела украинских военнопленных, которые погибли в результате крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, несмотря на продолжающиеся просьбы со стороны Украины, Россия еще не дала своего ответа. При этом со стороны РФ пока никто официально не подтверждал и не опровергал соответствующую информацию.

Ранее СК РФ сообщил, что ВСУ поразили самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области американскими ракетами Patriot. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела по факту террористического акта, который совершила украинская сторона, продолжается.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26 января Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.



Военный самолет Ил-76 был сбит из комплекса Patriot – СК РФ